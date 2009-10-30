Тернопольских солдат посадили на лук с чесноком

Военнослужащим Тернопольского гарнизона рекомендовано максимально ограничить контакт с гражданским населением.

Как сообщили УНИАН в управлении Министерства обороны, начальник Тернопольского гарнизона – командир 11-й отдельной артиллерийской бригады 13-го армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины полковник Сергей КОРНИЙЧУК издал приказ, направленный на эффективную профилактику и предупреждение распространения гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций среди личного состава воинских частей и учреждений гарнизона.

С целью предупреждения занесения и распространения гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций среди личного состава воинских частей и учреждений гарнизона, военнослужащих обязали носить профилактические маски или марлевые повязки при выходе в город.

Кроме того, командирам и начальникам воинских частей и учреждений приказано ограничить по времени построение личного состава на открытом воздухе, строго придерживаться установленной формы одежды, особенно в караулах, и активизировать проведение дезинфекционных мероприятий в воинских частях и учреждениях гарнизона.

Начальникам медицинских служб приказано особое внимание уделять своевременной изоляции и госпитализацию больных, предотвращению клинических осложнений.

До сих пор, благодаря своевременно принятым правильным профилактическим мерам, в воинских частях и учреждениях гарнизона эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ остается непреодолимым, говорится в сообщении.

В воинских частях временно ограниченно увольнение личного состава из пунктов постоянной дислокации, а наряды на контрольно-пропускных пунктах исполняют свои обязанности в профилактических масках. Также дополнительно в рацион питания военнослужащих трижды в день выдается лук и чеснок в сыром виде.