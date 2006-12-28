Костусев наказал УкрГаз-Энерго на 170 тысяч

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ЗАО «УкрГаз-Энерго» за несвоевременное предоставление информации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК, сославшись на решение, принятое сегодня на заседании комитета.

«Сегодняшнее решение - это объективная оценка препятствий, которые чинила компания в исполнении заданий, возложенных на Антимонопольный комитет законом», - подчеркнул председатель Комитета Алексей КОСТУСЕВ.

Со своей стороны, полномочный представитель компании «УкрГаз-Энерго» признал факт нарушения, обязавшись оплатить штраф в государственный бюджет и соблюдать требования законодательства.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября т.г. АМК обратился с запросом в ЗАО "УкрГаз-Энерго" о предоставлении информации относительно объемов реализации газа и заключенных с потребителями договорах, а также с просьбой объяснить причины отказа отдельным предприятиям в снабжении газа в ноябре.

Затем Антимонопольный комитет возбудил дело против ЗАО «УкрГаз-Энерго» за непредоставление до 20 ноября т.г. запрошенной АМК информации. В свою очередь, компания в письменном виде сообщила Комитету, что предоставит данные согласно Закону «Об информации», которым предусмотрен тридцатидневный срок. В этой связи АМК отметил, что положения данного закона не связаны с требованиями конкурентного законодательства в части реагирования на запросы Комитета. Учитывая это, АМК возбудил дело против компании и повторно обратился с требованием предоставить исчерпывающие данные до 12 декабря т.г.

12 декабря ЗАО "УкрГаз-Энерго" заявило, что предоставило документы в АМК. По информации АМК, компания подала данные о том, что в ее адрес поступило 26 млрд. кубометров газа для продажи на украинском рынке, хотя, по данным АМК, имел место другой объем - 34 млрд. кубометров.

В связи с этим АМК счел необходимым провести дополнительную проверку информации и установить, какая цифра является более точной. После этого будет сделан вывод о наличии признаков структурной монополии. Таким признаком является превышающая 35% рынка доля компании на нем. Следующим этапом в этом вопросе станет ответ Комитета на 14 поданных в комитет заявлений, в которых "УкрГаз-Энерго" обвиняется в злоупотреблении монопольным положением и отказе в поставках газа.

Справка УНИАН. Созданное в феврале 2006 года "УкрГаз-Энерго" - совместное предприятие НАК "Нафтогаз Украины" и компании RosUkrEnergo AG (Швейцария) - с апреля 2006 года является единственным поставщиком природного газа в Украину. "УкрГаз-Энерго" продает промышленным потребителям Украины природный газ, приобретаемый у RosUkrEnergo.