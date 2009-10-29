ГПУ получила из Германии результаты экспертизы пленок Мельниченко

На днях в Генеральную прокуратуру Украины из Германии поступили результаты фоноскопической экспертизы записей экс-майора Государственной службы охраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО, якобы сделанных в кабинете бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«Да, мы подтверждаем, что результаты экспертизы на днях поступили. В настоящее время они находятся у руководителя следственной группы ХАРЧЕНКО (которая расследует дело об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе – УНИАН) и переводятся, поскольку поступили на английском языке», - сказали в пресс-службе ведомства.

В то же время в Генпрокуратуре пока не сообщают, к каким выводам пришли эксперты, поскольку перевод данных экспертизы не завершен. После того как он будет сделан, материалы будут проанализированы и присоединены к делу для проведения дальнейших следственных действий.