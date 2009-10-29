Литвин: в Украине не хватает питьевой воды

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН констатирует, что в Украине самый низкий в Европе показатель количества питьевой воды на одного жителя страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции в Донецке.

«Для того, чтобы человек нормально себя чувствовал, по всем стандартам необходимо, чтобы на душу населения приходилось 1700 кубометров воды, а в Украине - немногим более 1 тыс. кубометров. Это самый низкий показатель по сравнению со всеми европейскими государствами», - сказал спикер.

Он считает, что проблема питьевой воды «должна быть темой первичного внимания в государственном бюджете». «Потому что это планетарная проблема, которая сегодня не менее остро ощущается в Украине», – заявил он.

По словам В. ЛИТВИНА, кроме количественной проблемы, в стране существует и проблема качества питьевой воды. «Есть качественный показатель. Мы пьем условно питьевую воду, и я убежден, что ни один год подряд нужно выделять на реализацию государственной программы обеспечения водой колоссальные деньги. Я убежден, что люди, общество, страна поддержат именно такой подход. Я убежден, что они согласятся потерпеть немного в других сферах, если прозрачно, эффективно и результативно будет решаться эта проблема питьевой воды. Ибо совершенно очевидно, что 80% всех болезней – это от качества воды, которую мы потребляем», – заявил спикер.

При этом В.ЛИТВИН напомнил, что на сегодня в мире от жажды ежегодно умирает до 5 млн. людей. «Последующие конфликты и проблемы будут не в последнюю очередь возникать из-за питьевой воды», – отметил спикер. Поэтому, считает он, эти факторы необходимо учитывать «и, соответственно, работать» – определиться с приоритетами и реализовать их.