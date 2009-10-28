Синоптики обещают Украине похолодание

Завтра, 29 октября, в Украине ожидается понижение температуры воздуха, а также осадки.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, сохранится облачная погода с прояснениями, временами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, ночью на севере Левобережья умеренные осадки. Температура на протяжении времени 1-6° тепла, в Карпатах от 2° мороза до 3° тепла. В Закарпатье и в южной части без существенных осадков; температура ночью 2-7° тепла, на юге Крыма до 10°, днем 6-11°. Ветер в Украине северо-западный, 7-12 м/с, днем местами, кроме юга, порывы 15-20 м/с.

В Киеве и Киевской области временами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-18 м/с. Температура на протяжении суток по области 1-6° тепла, в Киеве на протяжении суток 3-5° тепла.