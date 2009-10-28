Скончался заслуженный врач Украины Николай Касьян

Сегодня в 7.00 утра в Кобеляках (Полтавская обл.) на 73-м году жизни скончался врач-остеопат и родоначальник мануальный терапии, академик, народный врач СССР, заслуженный врач Украины Николай КАСЬЯН.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь председателя Полтавской областной государственной администрации Евгений ЛОПУШИНСКИЙ, последнее время Н.КАСЬЯН болел.

Н.КАСЬЯН родился 10 апреля 1937 года в Кобеляках, Полтавской области, где и прожил всю свою жизнь. Окончил Харьковский мединститут (1959-1964 г.г.). Повышал квалификацию в Киевском институте травматологии и ортопедии. Автор монографии "Мануальная терапия при остеохондрозе позвоночника".

Н.КАСЬЯН лечил многих знаменитостей, в частности советских космонавтов, за что был награжден «Золотой медалью имени Юрия Гагарина».

Был избран народным депутатом СССР.

В Книге рекордов Гиннеса в 1993 году была приведена статистика: «Украина. Наибольшее число костоправных операций провел народный врач Николай КАСЬЯН. В течение 1990 года он осуществил вправление позвоночных дисков 41 тыс. 251 больному, среди них – 19 тыс. 359 детей».

В 2005 году в Кобеляках был открыт Центр мануальной терапии. Управляющим центра стал сын известного доктора Ян КАСЬЯН. Последнее время из-за болезни Н.КАСЬЯН перестал принимать пациентов.