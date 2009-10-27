Как иммигрировать в Квебек?

В Киеве и Днепропетровске пройдут информационные сессии по вопросам иммиграции в Квебек (Канада).

Как передает корреспондент УНИАН, представитель Иммиграционного бюро Квебека в Вене Жан-Паскаль ВАШОН на пресс-конференции в Международной организации по миграции рассказал об изменениях условий иммиграции в Квебек. 27 -28 октября в Киеве и 30 октября в Днепропетровске все, кто решил иммигрировать в Квебек, смогут ознакомиться с условиями получения разрешения на въезд в эту провинцию.

Информационные сессии в Киеве и Днепропетровске являются бесплатными мероприятиями, во время которых все желающие имеют возможность узнать обо всем необходимом для иммиграции в Квебек.

По словам Ж.П.ВАШОНА, 14 октября 2009 года условия иммиграции изменены - теперь востребованные для Квебека профессии будут рассматриваться в первую очередь, предусмотрена также возможность компенсации стоимости языковых курсов для иммигрантов. В пятерку наиболее востребованных профессий по статистике Бюро вошли: химики, специалисты в сфере аэростроения, строительные профессии, медсестры и медбратья и мясники. “Минимальная зарплата в Квебеке - 9 долларов в час, и 50% иммигрантов уже за первые три месяца находят работу”, - говорит Ж.П ВАШОН.

“Чтобы получить шанс стать гражданином Канады, надо заполнить анкету с такими критериями: возраст, образование, владение английским или французским языком и профессиональный опыт”, - сообщил Ж.П.ВАШОН.

Он также отметил, что каждый пункт Бюро иммиграции оценивает баллами, дальше документы направляются в посольство Канады, где проверяют состояние здоровья и уголовное прошлое кандидата на въезд. “Если все критерии у вас в порядке, то вероятность отказа фактически равняется нулю”, - замечает Ж.П.ВАШОН.

Он также говорит, что Бюро помогает иммигрантам на всех этапах: от заполнения документов на въезд до любых вопросов уже в Квебеке.

По словам Ж.П.ВАШОНА, из Украины в Квебек ежегодно иммигрируют около 2100 человек.