Военных на Западе Украины перевели на «чесночную диету»

В войсках Западного оперативного командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины проводятся профилактические меры с целью недопущения заболевания личного состава гриппом. В комплексе антигрипповых мер – введение в ежедневный рацион питания лука и чеснока.

Об этом сообщил УНИАН начальник пресс-центра ЗапОК Александр ПОРОНЮК.

По его словам, учитывая осложнение эпидемиологической ситуации, которая сложилась в зоне ответственности, командующим войсками Западного оперативного командования генерал-лейтенантом Михаилом КУЦЫНЫМ издано распоряжение о проведении в подчиненных воинских частях и учреждениях профилактических мер по недопущению заболевания личного состава гриппом.

В рекомендуемом должностным лицам комплексе мер по предупреждению и недопущению распространения заболевания среди личного состава, в частности, «не допускать фактов переохлаждения военнослужащих. Следить за тем, чтобы военнослужащие во время исполнения служебных обязанностей на открытой территории соблюдали установленную зимнюю форму одежды. В обязательном порядке ввести в ежедневный рацион питания срочников в качестве профилактического средства лук и чеснок».