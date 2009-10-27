Президент «Главред-медиа» Шлинчак подал в отставку

Общее собрание участников ООО «Главред-медиа», которое состоялось сегодня, 27 октября, приняло отставку президента общества Виктора Шлинчака согласно с поданным им заявлением. Об этом официально сообщила пресс-служба «Главред-медиа».

«Теперь я хочу сосредоточиться на аналитической работе и на новых проектах. Я благодарю всех, кто начинал вместе со мной "Главред", и тех, кто ежедневно и вдохновенно делал свой вклад в наше общее дело. Благодарю инвесторов, которые доверили мне участок работы, где была возможность реализоваться как медиа-менеджеру. Особые слова благодарности Александру Третьякову, без которого идея объединенного холдинга, который занял мощную нишу на рынке, не состоялась бы», - отметил Виктор Шлинчак.

Напомним, что в 2006 году на базе интернет-портала «Главред» произошло объединения медиа-активов, в результате которых сегодня в холдинг «Главред-медиа» входят телеканал «Сіті», информационные агентства УНИАН и «Главред», газеты «Новая» и «Известия в Украине», журналы «Профиль», «Главред», «Телекритика», «Телесіті», портал «Мой интернет», новостийный агрегатор «Главпорт».

«Телекритика»