Десант УЕФА едет проверять вторую национальную беду Украины

Сегодня начинается очередной визит в Украину делегации инспекторов УЕФА по вопросам стадионов и безопасности.

Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Украины.

Специалисты Союза европейских футбольных ассоциаций проверят состояние реализации проектов арен и подготовки прилегающих к ним территорий в принимающих городах. Кроме того, в ходе четырехдневного визита представители УЕФА проинспектируют дорожную инфраструктуру, в частности, автомагистрали, которые связывают принимающие Евро-2012 города в Украине.

С 1 по 6 ноября состоится рабочий визит в Украину эксперта УЕФА по вопросам аэропортов Питера ХЕМПСОНА, который проинспектирует процесс развития инфраструктуры аэропортов всех принимающих городов.

С 4 по 8 ноября в Украине будут находиться высокопоставленные должностные лица УЕФА Мартин КАЛЛЕН и Дэвид ТЕЙЛОР, которые посетят принимающие города и проведут встречи с представителями центральной и местной власти. В ходе визита они проверят состояние работ на стадионах, проведение реконструкции аэропортов, в частности в части возведения новых терминалов, обсудят с украинской стороной концепции работы общественного транспорта, безопасности, размещения болельщиков и тому подобное. Кроме того, М.КАЛЛЕН и Д.ТЕЙЛОР посетят мэрии принимающих городов, где им будут представлены детализированные планы Киева, Донецка, Львова и Харькова относительно приема матчей финальной части Евро-2012.

По словам председателя Местного организационного комитета Евро-2012 в Украине Маркияна ЛУБКИВСКОГО, эти визиты будут иметь особое значение для нашей страны в связи с приближением даты принятие УЕФА решения о формате турнира. То есть, речь идет о завершающем этапе инспекций, результаты которых лягут в основу решающего заключения Союза европейских футбольных ассоциаций.

Как сообщалось, Исполком УЕФА окончательно определится с количеством украинских городов, которые будут принимать Евро-2012, на декабрьском заседании в португальской Мадейре.