Двух молодых одесситов изрезали ножами на улице

Два молодых одессита стали сегодня жертвами вооруженного нападения группы лиц, вследствие чего один из них от ножевых ран погиб на месте, а второго потерпевшего доставила в городскую больницу машина «скорой помощи».

Как передает корреспондент УНИАН, по словам одного из очевидцев, «внезапное нападение на двух парней в возрасте 23-28 лет совершено около 16.30 на углу улиц Лейтенанта Шмидта и Пантелеймоновской».

Прибывшие сотрудники Хмельницкого отделения Приморского РОВД Одессы произвели осмотр места преступления, а также джипа, остановленного в двух метрах от погибшего. Они отказались от любых комментариев по поводу возможных мотивов совершения преступления.