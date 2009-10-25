Европа не может зависеть от одного поставщика энергоносителей

Вице-президент США Джо БАЙДЕН считает ненормальным, что все снабжение европейских стран исходит из одного источника.

«Дело в том, что в отношениях с Россией мы не считаем, что выигрыш одной стороны означает проигрыш другой. Главное, что всем странам Европы приходится иметь дело с общей реальностью, которая заключается в том, что отсутствие энергетической независимости не должно означать абсолютной зависимости: ненормально, если все снабжение страны исходит из одного источника. В Соединенных Штатах мы давным-давно запретили монополии, и появление конкуренции во всеобщих интересах; полагаю, что и в интересах России тоже», - сказал он в интервью «Радио Свобода».

«Именно поэтому, например, Чехия настаивает на том, чтобы Европейский Союз начал выработку решения по альтернативным путям энергопоставок из стран Центральной Азии. В том, что касается газа и нефти, существуют различные возможности. Одна из наших важнейших забот – альтернативные и возобновляемые источники энергии», - сказал вице-президент. Он отметил, что проведя 37 лет на государственной службе, убедился, что «ни одна страна не способна скупить стратегические активы другой». В современном интегрированном мире это слишком сложно. Но диверсификация в энергетической сфере в интересах европейских стран, она в наших интересах и, полагаю, в российских интересах тоже», - сказал Дж.БАЙДЕН.