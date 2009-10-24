Жители Кировограда на два дня останутся без воды
04:27, 24 октября 2009Общество
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В связи с ремонтными работами
Жители Кировограда в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на водогоне «Днепр-Кировоград» на два дня останутся без водоснабжения.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил генеральный директор ОКПП «Днепр-Кировоград» Анатолий ГРОСУЛ.
Подача воды в город будет прекращена 28 октября с 00.30, а возобновится 29 октября с 20.00. Для жителей верхних этажей многоквартирных домов водоснабжения полностью восстановится вечером 30 октября.
Местная власть уже объявила время и места стоянок автоцистерн с питьевой водой на указанный период.
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