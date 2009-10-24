Жители Кировограда на два дня останутся без воды

Жители Кировограда в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на водогоне «Днепр-Кировоград» на два дня останутся без водоснабжения.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил генеральный директор ОКПП «Днепр-Кировоград» Анатолий ГРОСУЛ.

Подача воды в город будет прекращена 28 октября с 00.30, а возобновится 29 октября с 20.00. Для жителей верхних этажей многоквартирных домов водоснабжения полностью восстановится вечером 30 октября.

Местная власть уже объявила время и места стоянок автоцистерн с питьевой водой на указанный период.