Елена Полюхович просит Ющенко убрать людей Луценко

Мать пострадавших от насилия детей просит обеспечить ей охрану силами, не подчиненными МВД.

Как сообщает “Украинская правда”, об этом говорится в обращении матери детей Елены ПОЛЮХОВИЧ к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО.

Мать в своем обращении выражает опасение за жизнь и здоровье свое, детей и близких людей. Кроме того, она считает недостаточной охрану силами структур МВД “из-за давления на нее и адвокатов со стороны министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО”.

При этом Е.ПОЛЮХОВИЧ отмечает, что Ю.ЛУЦЕНКО "в своей деятельности фактически выступает в интересах лиц, опознанных как лица, которые насиловали моих детей".

В частности, женщина остерегается, что ее охрану могут прекратить по соответствующему распоряжению МВД в любое время, что может стать основанием уничтожения ее и детей.

По данным издания, Е.ПОЛЮХОВИЧ также просит Президента “о личном контроле при рассмотрении Генпрокуратурой ее заявления о привлечении Ю.ЛУЦЕНКО к уголовной ответственности за разглашение тайны усыновления”.

Также мать просит В.ЮЩЕНКО о личном вмешательстве для передачи дела о развращении в Генпрокуратуру.

По словам Е.ПОЛЮХОВИЧ, у нее есть все основания считать, что существует реальная угроза жизни и здоровью ее бывшего мужа.

Мать боится, что "это может быть использовано именно с целью недопущения окончания досудебного следствия и направления дела в суд". "И с целью недопущения опознания последних фигурантов по делу, дачи правдивых показаний», - заявляет она.

Е.ПОЛЮХОВИЧ выразила готовность по первому требованию Президента или ответственных лиц его канцелярии прибыть с целью дачи дополнительных показаний и для подтверждения указанных ею фактов.

Как сообщал УНИАН, 13 октября народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявил о фактах развращения несовершеннолетних детей в “Артеке”.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО 14 октября заявлял, что еще в апреле этого года по делу о развращении двух несовершеннолетних детей, которые отдыхали в «Артеке», выдвинуто обвинение и задержан отец этих детей, а трое работников детского центра проходят по делу в качестве свидетелей.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, установлено, что отец этих детей, который работал журналистом, расстался с женой, однако она иногда разрешала ему брать их с собой на отдых, в частности в «Артек». Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, пострадавшие дети в свое время были усыновлены супругами.