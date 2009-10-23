Генпрокуратура потеряла заявление матери изнасилованных детей?

Народный депутат Григорий Омельченко утверждает, что в Генпрокуратуре утеряно переданное им на имя Генпрокурора Украины заявление матери двух детей, пострадавших от педофилов.

Об этом в комментарии «Обкому» заявил сам г-н Омельченко. По словам нардепа, речь идет о заявлении от 22 сентября, в котором "мать впервые указала фамилию народного депутата, который вместе с сотрудниками «Артека» и ее мужем неоднократно насиловал детей". Омельченко утверждает, что направлял его Александру Медведько под грифом «Лично».

«Так вот, сейчас это заявление в Генеральной прокуратуре пропало. Я вчера был в ГПУ, и там удивлялись, что этого заявления нет, а есть только справка по уголовному делу, которую я вместе с заявлением матери им направил. Но я им показал пальцем: читайте, говорю, в справке, где указано то же самое, что и в заявлении. Почему же вы не привели эту информацию - даже если куда-то исчезло заявление матери, которое я направил 22 сентября?», - сказал народный депутат.

Омельченко также заявил, что его интересуют причины нежелания Генпрокурора Украины взять в производство ГПУ уголовное дело об актах педофилии в отношении пострадавших детей, забрав это дело из МВД. "Как могут расследовать это дело следователи, подчиненные министру, против которого мать написала заявление о возбуждении уголовного дела?", - спросил нардеп. Он уточнил, что речь идет о требовании матери возбудить уголовное дело против Луценко в связи с разглашением им тайны усыновления детей.