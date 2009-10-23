Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,19 грн./долл., продают – по 8,26 грн./долл. Курс почти не изменился по сравнению с 22 октября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,15-8,22 грн./долл., по продаже – в пределах 8,24-8,28 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках незначительно изменился, по сравнению с 22 октября, и сегодня составляет 12,30/12,45 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,15-12,36 грн./евро, по продаже – в пределах 12,37-12,60 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 22 октября, не изменился и составляет в среднем 0,2734/0,2846 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,282 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,28-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,19 грн./долл., продажи – 8,25 грн./долл. Курс незначительно понизился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,15-8,21 грн./долл., по продаже – в пределах 8,24-8,30 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева почти не изменился с 22 октября и сегодня составляет 12,30/12,44 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,15-12,36 грн./евро, по продаже – в пределах 12,40-12,50 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 22 октября, немного повысился и составляет сегодня в среднем 0,2717/0,2854 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,281 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,283-0,29 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,15/8,28 грн., евро – 12,15/12,50 грн., рубль – 0,22/0,285 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,10/8,33 грн., евро – 12,00/12,65 грн., рубль – 0,26/0,29 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,17/8,25 грн., евро – 12,20/12,40 грн., рубль – 0,274/0,284 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 23 октября, составляет: гривни к доллару США – 8,005, к евро – 12,0075, к российскому рублю – 0,27522.