Янукович предложил Азербайджану выгодный транзит

Украина рассчитывает к 2010 году ежегодно транспортировать по маршруту Баку-Супса-Одесса-Европа 6-7 млн. тонн азербайджанской нефти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО сегодня в ходе рабочего визита украинской правительственной делегации в Азербайджан.

«Через 2-3 года после заполнения Баку-Джейхан (украинские маршруты - УНИАН) могут быть заполнены за счет азербайджанской нефти на 6-7 млн. тонн ежегодно», - сказал он.

Ю.БОЙКО отметил, что в настоящее время Азербайджан располагает высокой динамикой добычи нефти, а сегодняшние разведанные запасы страны составляют порядка 700 млн. тонн. При этом, добавил украинский министр, объемы добычи нефти в Азербайджане растут ежегодно на 6-7 млн. тонн. В этой связи перед Азербайджаном встает проблема поиска дополнительных маршрутов транспортировки каспийской нефти в Европу, сказал Ю.БОЙКО.

Министр сообщил, что в ходе сегодняшней встречи Украина предложила Азербайджану наиболее выгодный, по его мнению, маршрут транспортировки нефти.

Ю.БОЙКО добавил, что в случае достижения договоренностей по данным вопросам, ежегодный доход Украины от транспортировки нефти увеличится на 50 млн. долларов по сравнению с 300 млн. долларов, получаемыми на сегодняшний день.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября т.г. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в Баку на совместной пресс-конференции с Президентом Азербайджана Ильхамом АЛИЕВЫМ заявил, что ОАО «Укртранснефть» официально обратилось к Государственной нефтяной компании Азербайджана о формировании графика поставок нефти, который бы мог обеспечить возобновление работы в аверсном направлении нефтепровода «Одеса-Броды».

В свою очередь Президент Азербайджана отметил, что Азербайджан как новый и мощный поставщик нефти на мировые рынки готов диверсифицировать свои поставки, в том числе, сотрудничая в этой сфере с Украиной.

По словам И.АЛИЕВА, по мере роста объемов добычи, Азербайджан рассматривает новые возможности для экспорта нефти.

"В 2008 году по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан будет прокачиваться 50 млн. тонн нефти. Альтернативные пути поставок представляют для нас большой интерес", - подчеркнул глава Азербайджана.