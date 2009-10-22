Тигипко: правительство перешло в режим аварийного управления

Претендент на пост Президента Украины, бывший министр экономики Сергей ТИГИПКО констатирует, что правительство перешло в режим «аварийного управления бюджетом».

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии С.ТИГИПКО.

“Когда деньги на давно запланированные и расписанные в госбюджете расходы выделяются на заседаниях Кабмина – это безошибочный признак глубокого бюджетного кризиса», - сказал С.ТИГИПКО по поводу распоряжения Кабинета министров о выделении из Стабилизационного фонда 64 млн. грн. для Министерства иностранных дел на поддержание функционирования заграничных дипломатических представительств.

При этом С.ТИГИПКО напомнил, что также аварийным способом выделяются средства и на содержание армии. “Важнейшие государственные институты влачат жалкое существование и деградируют. Страдает и престиж страны”, - подчеркнул он.

Как заявил С.ТИГИПКО, ручное управление бюджетными расходами создает почву для коррупции.

“При таком ведении хозяйства стране никаких бюджетных доходов и никаких внешних заимствований не хватит, - подчеркнул С.ТИГИПКО. – Скандал с недофинансированием диппредставительств раскрыл проблему, которую, похоже, придется решать уже следующему правительству».