ВР повысила акцизный сбор на табачные изделия

Верховная Рада приняла сегодня Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», которым, в частности, повысила ставки акцизного сбора на табачные изделия.

Как передает корреспондент УНИАН, данным законом предусмотрено повысить до 36% ставки акцизного сбора в процентах к обороту реализации товара (продукции) на сигары, включая сигары с отрезными концами, и сигариллы (тонкие сигары), сигареты без фильтра, папиросы, сигареты с фильтром, табак и заменители табака, табак «гомогенизированный» или «восстановленный»; табачные экстракты и эссенции, табак для курения, жевательный и нюхательный табак.

Также предусматривается, что ставки акцизного сбора в твердых суммах с единицы реализованного товара (продукции) составят на сигары, включая сигары с отрезными концами, и сигариллы (тонкие сигары), - 80 грн. за 100 шт., на сигареты без фильтра, папиросы - 44 грн. за 1000 шт., на сигареты с фильтром - 80 грн. за 1000 шт., табак и заменители табака и др. промышленного производства, табак «гомогенизированный» или «восстановленный», табачные экстракты и эссенции - 31 грн. за 1 кг, на табак для курения, с содержанием или без содержания заменителей, - 44 грн. за 1 кг, на жевательный и нюхательный табак - 12,50 грн. за 1 кг.

Кроме того, в документе говорится, что налоговое обязательство по уплате акцизного сбора за каждое собственное название сигарет (с дополнительной информацией относительно характеристик продукта), что вычисляется одновременно со ставками в процентах к обороту от продаж и в твердых суммах с единицы реализованного товара (продукции), не может быть меньше 62 грн. за 1000 штук сигарет без фильтра, папирос и 130 грн. за 1000 штук сигарет с фильтром.

Закон вступает в силу с момента опубликования.

Напомним, производители табака утверждают, что такое повышение акцизов приведет к росту теневого рынка и сокращению легального производства и продаж табачных изделий.