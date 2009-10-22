Урановые разработки не влияют на уровень онкозаболеваемости

Разработка урановых месторождений на территории Кировоградской области не влияет на уровень онкологических заболеваний в регионе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявил главный онколог области, депутат областного совета Владимир ЯРИНИЧ.

«Статистика свидетельствует, что 40 лет назад, до начала добычи урановой руды на территории области, уровень заболеваемости раком среди населения Кировоградской области уже был на 20% выше среднего в Украине. Начиная с 1971 года, до сих пор количество онкобольных в области росло одинаковыми темпами с общегосударственным показателем – вдвое», - отметил В.ЯРИНИЧ.

По мнению врача, причины высокой заболеваемости раком в Кировоградской области стоит искать среди других факторов, в частности, в испарениях радона, которые выходят на поверхность через разломы в шельфе.

По словам В.ЯРИНИЧА, уровень заболеваемости непосредственно связан со старением населения.

«15 лет назад максимальное количество онкологических больных в области было зарегистрировано не в Кировограде, а в Светловодске, где проживало больше всего людей преклонного возраста. Сегодня в области в 87% случаях рак диагностируют у населения старше 50 лет», - подчеркнул главный онколог области.

В 2008 году показатель онкозаболеваемости в Кировоградской области составлял 406,4 на 100 тысяч населения, в Украине - 347,5.