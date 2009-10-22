В больнице умерла глава 2 кредитных союзов, в которых испарились 8 млн.

В Черкассах в больнице от тяжелой болезни умерла 58-летняя председатель правления кредитных союзов «Империя» и «Экспрессия», которую прокуратура Черкасской области подозревала в присвоении около восьми миллионов гривен.

Об этом сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора Черкасской области Ольга ЛАКТИОНОВА.

По ее словам, после ареста 21 сентября 2009 года подозреваемую держали в следственном изоляторе, но потом, по состоянию здоровья, ее перевели в больницу. Там она находилась под надзором врачей и правоохранителей.

Уголовное дело против обвиняемой в связи с ее смертью закрыли. Но по этому делу, которое расследует прокуратура Черкасской области, есть и другие обвиняемые. Следствие продолжается.