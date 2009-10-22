У родственников 5 месяцев нет связи с пленными моряками «Арианы»

Около 70 жен, матерей и других родственников моряков “Арианы», захваченной в плен сомалийскими пиратами, провели сегодня пикетирование здания Генерального консульства Греческой Республики в Одессе с целью привлечь внимание общества к судьбе экипажа.

Как передает корреспондент УНИАН, родственники моряков потребовали от дипломатов назвать причины и фамилии тех, кто тормозит переговоры с пиратами об освобождении 24 членов экипажа, свыше 5 месяцев томящихся в плену.

Участники акции держали в руках транспаранты «Прибыль греческого судовладельца «Alloceans Shipping» важнее жизни моряков «Арианы», «Полгода живем без вести от родных», «Из Одессы начиналось освобождение Греции от ига, из Греции должно начаться освобождение «Арианы» и др.

Жена электромеханика балкера Галина ФЮТ обнародовала письма, которые затем были переданы генеральному консулу Греческой Республики в Одессе Йерасимусу ДАВАРИСУ для направления премьер-министру Греции Костасу КАРАМАНЛИСУ и судовладельцу, в которых говорится, что за прошедшие с момента захвата судна полгода родственники ни разу не смогли связаться по телефону с моряками и не знают о состоянии их здоровья.

23 октября родственники моряков и представители общественности намерены пикетировать здание одесского Государственного предприятия "Укркрюинг", которое набирало экипаж для "Арианы".

Как сообщалось, сомалийские пираты захватили судно Ariana под флагом Мальты (компания-оператор - Alloceans Shipping Cо. LTD, Греция) 2 мая в Аденском заливе. Балкер перевозил 35 тысяч тонн сои из Бразилии в Иран. Все 24 члена экипажа являются гражданами Украины - жителями Одесской области.

По данным Службы внешней разведки Украины, все моряки живы и находятся на судне, им доставлена очередная партия горючего, продуктов и воды, захваченный корабль периодически перемещается в небольшой акватории в несколько десятков миль. Ныне продолжается вялый переговорный процесс, который нужно активизировать. "Мы задействуем не только наши возможности, но и рекомендуем государственным органам Украины активизировать работу по принятию соответствующих мер, чтобы этот процесс шел активно, - и по линии МИД, и по линии других ведомств. Если говорить о перспективе, может быть улучшение этого процесса в ближайшие две недели", - отметил 21 октября председатель СВР Николай МАЛОМУЖ.

Вместе с тем министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО дал поручение послу Украины в Греции активизировать диалог с греческой стороной относительно захваченного сомалийскими пиратами судна "Ариана". Сейчас переговоры относительно освобождения моряков ведет только судовладелец - греческая компания.