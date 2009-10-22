Евросоюз повысит безопасность продукции для сна маленьких детей

Европейский Союз планирует ввести нормы безопасности продукции для сна новорожденных.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было одобрено на заседании Комитета по вопросам безопасности Еврокомиссии.

Решение комитета, в частности, предусматривает введение стандартов безопасности для таких продуктов, как одеяла, матрасы, специальные спальные мешки и др.

Как сообщает пресс-служба Еврокомиссии со ссылкой на Европейскую базу данных ранений, на протяжении 2005-2007 годов в ЕС зафиксировано 17 тысяч инцидентов с детьми в возрасте от 0 до 4 лет, которые произошли с ними в их постелях.

Несмотря на большое количество серьезных ранений, полученных детьми в кроватях, до последнего момента в ЕС не существовало норм безопасности для соответствующей группы товаров. Среди основных рисков, которые заключают в себе эти товары, – риски асфиксии, получение ранений и гипотермии.

В соответствии с процедурой одобрения решений, на протяжении трех месяцев Европарламент и Совет ЕС должны дать свою оценку этих предложений Еврокомиссии, после чего она должна одобрить формальное решение и передать вопрос в Европейский комитет по вопросам нормализации для разработки и введения технических стандартов.