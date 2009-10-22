Глава СВР: разведчикам пришлось стать экспертами по морскому пиратству

00:02, 22 октября 2009
Общество
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Комментируект Николай Маломуж

Председатель Службы внешней разведки Украины Николай МАЛОМУЖ уверен, что украинская разведка является самым компетентным органом по борьбе с пиратством, сотрудничая с ООН, НАТО и странами СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов в Киеве.

"Украинская разведка сейчас является самым компетентным специалистом по пиратству. Вынужденно. Это не было у нас приоритетом", - сказал Н.МАЛОМУЖ.

При этом он подчеркнул, что многочисленные факты захвата пиратами судов, на борту которых находились украинские моряки, привели к необходимости рассмотрения проблемы пиратства на международном уровне.

"В международном праве фактически нет механизмов, которые бы предусматривали эффективную борьбу с пиратством, в том числе сопровождение грузов, использование оружия, размещение оружия на бортах, создание организационных структур (разведывательных, боевых, структур сопровождения), которые бы позволяли и предусматривали порядок размещения охранных структур на кораблях, потому что гражданские корабли сейчас не имеют права размещать на своих бортах вооруженных представителей", - сказал глава СВР.

По мнению Н.МАЛОМУЖА, сегодня необходимо на законодательном уровне выработать механизм, который бы предусматривал действия по задержанию и, возможно, уничтожению пиратов, прописывал бы уголовную ответственность за пиратство.

 

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