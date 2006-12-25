Победительница конкурса ”Мисс Западная Украина” (2 фото)

Западный регион на конкурсе «Мисс Украины-2007» будет представлять жительница Ивано-Франковска.

Как передает корреспондент УНИАН, за победу в конкурсе «Мисс Западная Украина-2006», который проводил в Черновцах модельный центр «Ольга», соревновались 19 девушек из семи областей Западной Украины. Гран-при получила Инна СЕРПУХОВИТИНА из Ивано-Франковска, которая будет представлять Западную Украину в марте на конкурсе красоты «Мисс Украины-2007» в Киеве.

Фото из архива УНИАН, 2004 г.

Фото из архива УНИАН, 2004 г.

Самой молодой участнице конкурса «Мисс Западная Украина-2006» было 14 лет, самой старшей – 19. Все они работают в модельном бизнесе.

Ведущей конкурса красоты была «Мисс Вселенная Украина» Инна ЦЫМБАЛЮК, которая в свое время первый шаг к успеху сделала на подобном конкурсе в Черновцах, откуда она родом.

Инна СЕРПУХОВИТИНА, кроме гран-при, получила путевку в Прагу. Приз зрительских симпатий и путевка в Будапешт достались жительнице Черновцов Анастасии КОБЛЮК.