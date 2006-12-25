”Заминированы” еще два супермаркета в Харькове

Сегодня вечером поступило еще два сообщения о заминировании супермаркетов в Харькове.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей Управления МВД в Харьковской области, спецотряды еще искали мины в нескольких супермаркетах сети «Таргет», как в 17.23 с телефона-автомата в службу «02» поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил, что «через час прогремит взрыв в супермаркете торговой сети «РОСТ» на ул. Клочковской, а через два часа – взорвется «РОСТ» на Плехановской».

На место события была немедленно направлена следственно-оперативная группа, работники взрыво-технической службы при Управлении МВД Украины в Харьковской области, представители МЧС. После осуществления мероприятий по проверке полученного сообщения в помещении магазинов взрывчатка не найдена.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове из-за сообщения о заминировании парализованна самая большая в городе торговая сеть супермаркетов «Таргет».