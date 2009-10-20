Тимошенко получила в Иерусалиме орден, положенный президентам

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает наивысшую награду Иерусалимской православной церкви, полученную ею на прошедших выходных, не своей собственной, а наградой всей Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время встречи со студентами и преподавателями Национального университета «Острожская академия».

«Что было для меня волнующим – то, что эта награда вручается или патриархам или президентам, а это – передали Украине, потому что видят всю нашу невероятную борьбу за то, чтобы Украина стала такой страной, которая несет свою собственную миссию, уникальную миссию духовности, порядка и гармонии», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 17-18 октября Ю.ТИМОШЕНКО побывала с частным визитом в Иерусалиме, где посещала святые места.

Во время встречи с Патриархом Иерусалимским ТЕОФИЛОМ ІІІ Ю.ТИМОШЕНКО получила высшую награду Иерусалимской православной церкви – Орден Святогробского Братства и соответствующий сертификат.

Эта награда вручается главам церквей и главам государств за выдающиеся заслуги перед православной церковью.