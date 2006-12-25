Родственники Мельниченко подадут в суд на Олеся Бузину

Родственники покойного историка Игоря Мельниченко намерены подать иск в суд на автора книги "Тайная история Украины-Руси" Олеся БУЗИНУ из-за имеющихся в ней текстовых совпадений с работами историка.

Об этом заявил УНИАН адвокат Сергей КОЗЬЯКОВ, представляющий интересы семьи МЕЛЬНИЧЕНКО.

В частности, по его словам, книга Олеся БУЗИНЫ, изданная в 2006 году, удивительно созвучна во многих местах с вышедшей в издательстве "Юстиниан" двумя годами ранее книгой Игоря Мельниченко "Исторический портрет в сине-желтом интерьере". Есть совпадения в главах о Михаиле Грушевском, его "Истории Украины-Руси", о Центральной Раде. "Речь идет не просто об обнародовании практически неизвестных ярких моментов биографии Грушевского, деятельности Центральной Рады и кабинета министров во главе с Голубовичем, а об их весьма похожем, если не сказать одинаковом, описании", - подчеркнул адвокат.

Как заявил адвокат, "странные текстовые совпадения работ Олеся БУЗИНЫ, изданных в 2005-2006 годах, с книгой покойного И.Мельниченко заинтересовали родственников Мельниченко». Статья об этом появилась в последнем номере журнала «Профиль», который вышел 25 декабря.

"Собственно юридический интерес вызывает возможность в таком случае обвинить автора, издавшего свое произведение позднее, в плагиате. Однако без решения суда выдвижение подобного обвинения незаконно", - говорит адвокат.