Эксперт: доступное жилье невозможно из-за чиновников

При сложившейся системе согласований и взяток, строительство доступного жилья невозможно в принципе, считает президент корпорации "Альянс" Сергей КОНОНОВ. Об этом он пишет в своей статье в еженедельнике «Зеркало недели».

«Если взять условную цену квадратного метра жилья – 1000 долларов, то реальная себестоимость строительства - 200 долларов. Остальное составляют: взятки чиновникам (около 20% стоимости), выполнение технических условий (20-30%), бесплатные квартиры, передаваемые местной власти (20%), а также цена денег, вложенных в строительство (20%)», - утверждает С.КОНОНОВ.

Чтобы получить все необходимые разрешения (а это около 50-60 документов), строительной организации надо потратить не меньше 2-3 лет, оббивая пороги 20-25 различных структурных подразделений областных, городских и районных правоохранительных и контролирующих органов включая органы власти и местного самоуправления. Такая система идеально подходит для процветания коррупции.

«Такая система привела к тому, что многие компании, купившие землю три года назад, вложив в свои строительные проекты значительные средства, пройдя дорогостоящую процедуру и сложную систему согласований, загнанные при этом в жесткие сроки начала и завершения строительства, были вынуждены начинать и продолжать строительство, не смотря на то, что кризис в отрасли уже начался. Те, у кого хватило денег - успели закончить строительство, а остальным пришлось заморозить объекты или же вообще уйти с рынка. Тысячи людей, вложивших свои «кровные» в будущие квартиры, теперь могут рассчитывать только на чудо», - объясняет С.КОНОНОВ.

Немалую долю сметы строительства занимает выполнение технических условий. Строители обязаны подвести газ, воду, электричество, а потом бесплатно передать все это коммунальным предприятиям, чтобы те получали плату с жильцов.

«Еще одна статья расходов – необходимость отдавать от 12 до 25% квартир местной власти. Чиновники заявляют, что передают это жилье очередникам. Однако на деле многие бесплатные квартиры продаются через подструктурные организации. Если бы эти бесплатные квартиры власти отдали строителям или инвесторам, многие стройки удалось бы завершить. Кстати, согласно Закону Украины «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства» власти не имеют права требовать бесплатные проценты. Однако чиновники трактуют его так, что это не касается объектов, запущенных в строительство до выхода закона», - отмечает эксперт.

По словам С.КОНОНОВА, все эти факторы делают невозможным появление доступного жилья для украинцев, несмотря на все предвыборные обещания политиков. Ситуацию усугубляет то, что популистские антикризисные законы фактически не работают и, самое главное - в большинстве случаев даже не касаются основных проблем в строительной сфере.