МВД продолжает следственные действия с пастором Аделаджей

Министерство внутренних дел Украины продолжает проводить следственные действия при участии пастора Сандея АДЕЛАДЖИ в рамках расследования уголовного дела по факту масштабных финансовых афер.

Как сообщили УНИАН в Департаменте по связям с общественностью и международной деятельности МВД со ссылкой на начальника управления Главного следственного управления МВД Виталия МЕХЕДА, уголовное дело по факту масштабных финансовых афер продолжает расследоваться, и сегодня, в частности, проводились следственные действия при участии С.АДЕЛАДЖИ.

”В интересах досудебного следствия я не хотел бы конкретизировать, о чем именно шла речь во время сегодняшних следственных действий, но это одно из тех, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством”, - сообщил В.МЕХЕД.

Как сообщал УНИАН, Главное следственное управление МВД Украины в рамках расследования уголовного дела, возбужденного против руководства компании “Кингз Кепитал”, выдвинуло обвинение пастору церкви “Посольство Боже” С.АДЕЛАДЖЕ.

Гражданин Нигерии С.АДЕЛАДЖА, который официально проживает в Украине, обвиняется в организации завладения средствами граждан путем мошенничества, осуществленного в особо больших размерах.

В целом, по данным милиции, обнаружено около 6 тыс. договоров «Кингз Кепитал» с вкладчиками. Минимальная сумма вклада составляет 2,5 тыс. грн., самый большой вклад - 555 тыс. грн. В договорах, которые попали в милицию, фигурировали цифры от 30 до 70 тыс. грн.

Столичная милиция 24 ноября 2008 года задержала руководителя ООО «Кингз Кепитал» Александра БАНДУРЧЕНКО. В конце августа 2009 года суд в Киеве освободил О.БАНДУРЧЕНКО из-под стражи под подписку о невыезде.

Хозяйственный суд Киева 21 августа 2009 года признал банкротом ООО «Кингз Кепитал» и открыл ликвидационную процедуру.