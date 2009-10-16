11-дневный пожар под Киевом ликвидирован

Пожар на иловых полях Бортнической станции аэрации возле Киева ликвидирован.

Об этом пишет “Газета по-Киевски” со ссылкой на начальника пресс-службы МЧС Киевской области Викторию РУБАН.

«Вчера оставался небольшой очаг, размером меньше 0,1 га. В использовании спецмашин не было нужды, хотя на месте еще вчера дежурила пожарная. Ил залит водой и пропитан на достаточную глубину», - рассказала В.РУБАН.

По данным издания, пробы, взятые СЭС Дарницкого района Киева и Бориспольского района Киевской области, подтвердили, что содержание вредных веществ в воздухе после пожара не превышало норму.

Как сообщал УНИАН, 7 октября “Киевводоканал” предостерег о возможных вредных выбросах в атмосферу в связи с пожаром на иловых полях БСА. По данным компании, ил воспламенился в ночь на 6 октября на площади около 15 тыс. кв. м. Поскольку иловые поля БСА существуют для естественной очистки канализационных отходов и содержат достаточно много химических компонентов, их горение может способствовать вредным выбросам в атмосферу, отмечалось в сообщении «Киевводоканала».

Между тем руководитель ОАО АК «Киевводоканал» Ярослав ФИЛАТОВ заявил, что никакой особой опасности для киевлян в связи с пожаром нет.

Причиной возгорания иловых полей, по информации специалистов, стал поджог или неосторожное обращение с огнем посторонних лиц, поскольку с территорией станции граничат Бортнические охотничьи угодья.