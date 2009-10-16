Депутата Киевсовета поймали на «особо крупной» взятке

Работники Дарницкого районного управления милиции задержали депутата Киевского городского совета во время передачи ему 35 тыс. долларов взятки за незаконную приватизацию помещения.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД в г. Киеве, в милицию поступило сообщение от гражданина о том, что чиновник требует взятку за положительное решение вопроса. В частности, депутат Киевсовета, который занимал должность руководителя одного из отделов коммунальной собственности, хотел получить 35 тыс. долларов за заключение договора об аренде помещения с правом его дальнейшей приватизации. Данное помещение является коммунальной собственностью одного из территориальных обществ столицы.

Во время получения первой части взятки в размере 17,5 тыс. долларов депутат был задержан работниками Дарницкого райуправления милиции.

В отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по статье 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающем особо ответственное положение). Статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Депутат находится на подписке о невыезде.