ГПУ и СБУ просят разобраться с обыском в николаевской телекомпании

Народный депутат Украины, представитель Народно-патриотического объединения «За демократию и справедливость» Геннадий ЗАДЫРКО просит Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины проверить обстоятельства обыска и изъятия материалов у телерадиокомпании «Норма» в Николаеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе этой организации со ссылкой на Г.ЗАДЫРКО.

По информации депутата, обыск на Николаевской телерадиокомпании 8 октября произвели сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области. Г.ЗАДЫРКО обратил внимание на тот факт, что эти действия осуществлялись «с нарушением действующего законодательства, без санкции прокурора и с большим количеством процессуальных нарушений».

Депутат не исключает, что речь может идти о рейдерском захвате предприятия. В то же время, по его мнению, такой инцидент может быть связан с предстоящими выборами Президента Украины и «борьбой политиков за медиапространство региона и страны в целом».

Г.ЗАДЫРКО также сообщил, что телекомпанию лишили права отстаивать свою позицию в суде, не выдав ее представителям постановления о возбуждении уголовного дела. По его информации, уголовное дело возбуждено по статье 361 Криминального кодекса за несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи.