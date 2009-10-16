УБОП перекрыл канал тяжелых наркотиков из Германии

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Черновицкой области задержали членов преступной группы, которые занимались контрабандой тяжелых наркотиков из Германии в Украину.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью УМВС Украины в Черновицкой области, в поле зрения оперативников УБОП попали трое граждан Германии, один из которых - уроженец Казахстана, и двое жителей Буковины, которые сбывали наркотики.

Установлено, что наркотики эти люди получали из Германии. Наркотики они распространяли преимущественно в Черновцах. У них была своя разветвлена сеть и постоянные клиенты.

Оперативная группа буковинских убоповцев выехала в Германию, где совместно с федеральной службой криминальной полиции этой страны провела оперативно-розыскные мероприятия и установила людей, которые передавали эти наркотики в Украину. Было задокументировано 7 фактов сбыта наркотиков.

В седьмой раз, после пересечения границы, уже на территории Черновицкой области во время передачи посылки был задержан гражданин Германии, который к тому же находился в федеральном розыске в своей стране также за сбыт наркотиков, и двое буковинцев. Наркотики они перевозили в пакетиках, которые помещали в банки с шоколадной пастой.

В свою очередь, полиция Германии проводит мероприятия со своими фигурантами, где задержаны двое и еще один находится в розыске.

По словам заместителя начальника УБОП в Черновицкой области Николая НЕМЦОВА, всего было изъято около 40 г героина, 12 г кокаина, 15 г амфетамина, больше 40 таблеток «Экстази» и другие тяжелые наркотики. Проводится экспертиза.

Возбуждено уголовное дело по статье 307 Уголовного кодекса Украины за сбыт наркотиков, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела за контрабанду наркотиков (статья 305).