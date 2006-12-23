Бойко: более конкретные переговоры нужно вести после похорон

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО надеется на преемственность украинско-туркменских газовых отношений. Об этом он сообщил журналистам по приезде в Ашгабад для участия в похоронах Президента Туркменистана Сапармурата Ниязова.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.БОЙКО сказал, что «мы выражаем глубокое соболезнование туркменскому народу в связи со смертью С.Ниязова».

По словам министра, украинская делегация прибывшая, чтобы почтить «человека, сделавшего большой вклад в наши отношения» «Надеюсь, что будет преемственность в наших отношениях, что наши отношения в газовой сфере будут развиваться», - отметил Ю.БОЙКО.

Министр надеется, что будет стабильная ситуация, «исходя из того, что все понимают, что уровень стратегического партнерства не допускает резких колебаний».

Ю.БОЙКО напомнил, что до 2005 года товарооборот между Украиной и Туркменистаном был на уровне 3,5 млрд. долларов, из них 2 млрд. составляла торговля газом, а 1,3 млрд. – инвестиционные проекты.

По словам министра, «после того, как была утрачена торговля, ситуация с инвестиционными проектами также стала тяжелой». «Это, бесспорно, проблема, которую нужна решать», - сказал Ю.БОЙКО.

Он сообщил, что украинское руководство вело диалог с президентом С.Ниязовым и надеется, что диалог будет вестись так же и с новым руководством.

Министр отметил, что проекты, в которых берут украинские компании, в частности, это мост через Амударью, реконструкция компрессорных станций, мелиорационный круг под Ашгабадом, военное сотрудничество, должны развиваться.

Также Ю.БОЙКО дал понять, что более конкретные переговоры по украинско-туркменских экономических отношениях нужно будет вести по окончании церемонии захоронения С.Ниязова.

Он также прибавил, что Украина, исходя из собственных национальных интересов будет поддерживать любой проект, в котором принимает участие украинская промышленность и который будет полезным для украинской экономики.

Как сообщал УНИАН, украинская делегация прибыла в субботу в Ашгабад, чтобы в воскресенье утром принять участие в церемонии прощания с умершим Президентом Туркменистана С.Ниязовым.