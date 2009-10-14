В Одессе отметили годовщину создания УПА

Представители Черноморского казачества, УНА-УНСО, общественной организации «Січ», Конгресса украинских националистов провели сегодня митинги у памятников Тарасу Шевченко и казацкому атаману Антону Головатому, посвященные Дню Украинского казачества и годовщине создания Украинской повстанческой армии.

Как передает корреспондент УНИАН, после произнесения молитвы в честь Святой Покровы представители Одесско-Балтской епархии УПЦ Киевского патриархата провели вместе с руководителем Черноморского казачьего войска Анатолием ПЕТЬКО посвящение в полноправные члены казацкой общины молодых одесситов казаков и благословили на верную службу Украине.

Как заявил на митинге у памятника Т.Шевченко лидер облорганизации УНА-УНСО Богдан ОСИНСКИЙ, «сегодня рядом с монументом поэту собрались те одесситы, кто считает членов ОУН-УПА героями, и просто сочувствующие люди. Пришли и те, кто в вечной оппозиции к Украине, которые кричат, что мы фашисты – это такая у них игра».

Затем участники митинга прошли маршем улицами города от памятника Т.Шевченко до Александровского проспекта - к месту убийства неформального лидера общественной организации «Слава и Честь» Максима Чайки, где почтили минутой молчания его память.

В противовес участникам заявленной акции представители пророссийских организаций «Дозор», ЗУБР, Блока Наталии Витренко, молодежной организации КПУ принесли к памятнику Т.Шевченко плакаты «Нет фашизму!», «Мой язык - русский», «Одесса против ОУН–УПА».

Наряды милиции не допустили столкновений представителей противоборствующих политических сил.