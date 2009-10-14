Украина отправила в Литву профессионального киллера

Из Украины в Литву экстрадирован член организованной преступной группировки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления борьбы с организованной преступностью Министерства внутренних дел Украины, сегодня рейсовым самолетом Киев - Вильнюс экстрадирован из Украины гражданин Литвы, 1966 года рождения, который был передан литовским правоохранителям в линейном участке милиции аэропорта «Борисполь».

Литовец разыскивался каналами Интерпола за совершение ряда разбойных нападений и заказных убийств как на территории Литвы, так и других государств.

Злоумышленника задержали сотрудники киевского и крымского УБОПов на территории АР Крым, где он скрывался на протяжении последних 15 лет.

Согласно оперативным данным правоохранительных органов Литвы, экстрадированный является профессиональным “киллером”, который, находясь в составе организованной преступной группировки, исполнял заказ на убийства бизнесменов и конкурентов.

Сейчас ГУБОП МВД Украины проверяет его причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Украины.