Новоград-Волынский без воды: закрывают школы, садики, предприятия

Из-за долгов предприятий жилищно-коммунального хозяйства в городе Новоград-Волынский Житомирской области с населением свыше 50 тыс. человек полностью прекращено водоснабжение, закрываются школы, детские сады и предприятия пищевой промышленности.

Как сообщили УНИАН в Новоград-Волынском городском совете, Новоград-Волынская коммунально-эксплуатационная часть (учреждение Министерства обороны) задолжала местному водопроводно-канализационному хозяйству 534,8 тыс. грн. При этом долг других предприятий ЖКХ, подчиненных городу, составляет 271 тыс. грн., а, следовательно, общая задолженность за услуги водоснабжения и водоотвода достигает свыше чем 800 тыс. грн.

В свою очередь, из-за долгов водопроводно-канализационного хозяйства перед Новоград-Волынской районной электросетью, последняя отключила предприятие от энергоснабжения.

Как отмечает руководство города, ситуация является критической.

Подача воды в город прекращена, отвод стоков приостановлен. Также остановлена работа предприятий пищевой промышленности. Из-за отсутствия воды тепловое хозяйство не может начать отопительный сезон.

Кроме того, сейчас рассматривается вопрос о закрытии в Новоград-Волынском 11 школ и 16 детских садов.

Руководство города направило телеграммы на имя премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и и.о. министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО с просьбой безотлагательно решить вопрос погашения задолженностей.