Остановился нефтепровод Одесса-Броды

Остановлена перекачка нефти по нефтепроводу Одесса-Броды после отключения электроснабжения нефтеперерабатывающей станции "Броды" (Львовская область), сообщает в среду главное управление МЧС Украины во Львовской области. Перебои с электроснабжением во Львовской и ряде других областей Украины произошли из-за сильного ветра с дождем и мокрым снегом.

"По состоянию на 04.15 произошла остановка (работы) нефтеперекачивающей станции "Броды", остановлена перекачка нефти по нефтепроводу Одесса-Броды. Не идет перекачка нефти в направлении Броды-Карпаты-Госграница", - говорится в сообщении. Сейчас на месте проводятся восстановительные работы.

Нефтепровод Одесса-Броды построен в 2001 года между городом Одесса на Черном море и городом Броды во Львовской области, где осуществлена стыковка с нефтепроводом "Дружба". Эксплуатационная длина - 667 километров, проектная мощность - 14,5 миллионов тонн нефти в год. Нефтепровод "Одесса-Броды"был построен Украиной для обеспечения поставок каспийской нефти в Европу в обход РФ. Из-за отсутствия ветки в Польшу на Плоцк и Гданьск трубопровод сейчас используется Украиной для прокачки небольших объемов российской нефти (по условиям договора - до 9 миллионов тонн в год) в реверсном режиме.

РИА новости