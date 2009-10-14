Доллар на межбанке падает, евро - растет

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 8,2430/8,2665 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись – 0,2798/0,2810 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 12,2750/12,3130 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,4890/1,4892 долл./евро (вторник - 1,4766/1,4768 долл./евро).

Во вторник, 13 октября, Национальный банк Украины на рынок не выходил.