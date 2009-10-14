Львов из-за снегопада остался без воды

Сегодня в связи с сильными снегопадами произошла авария на водопроводах в городах Стрый, Золочев, Плугов, обеспечивающих водоснабжение в 4 района Львова. В результате аварии без водоснабжения остались учреждения, предприятия и жилые дома во Франковском, Личаковском, Сиховском, Галицком районах города. Вода в Железнодорожном районе Львова подается по сокращенному графику и со сниженным давлением.

Об этом сообщили УНИАН в Управлении инженерного хозяйства Львовского городского совета.

Причиной аварии стало обесточивание линий электропередач «Львовобленерго». Специальные службы уже работают над восстановлением водоснабжения.

ЛКП «Львовводоканал» обратилось к львовянам с просьбой, ввиду погодных условий в регионе, «создать необходимый запас воды в связи с перебоями в водоснабжении».