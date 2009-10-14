Добкин через суд запретил проводить в Харькове мероприятия к годовщине УПА

Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск Харьковского городского совета к областной организации Конгресса украинских националистов, запретив КУНу и другим участникам акции проводить сегодня до 16.00 в Молодежном парке возле памятного знака Украинской повстанческой армии массовые мероприятия, посвященные созданию УПА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Харьковского горсовета.

«В обосновании иска Харьковский горсовет отметил, что проведение такого массового мероприятия может привести к беспорядкам или преступлениям, нарушению прав и свобод других людей и общественного порядка», - говорится в сообщении.

При этом Харьковский горсовет ссылался на то, что «во время, предложенное организатором акции», в Молодежном парке «будут проводиться акции другими организациями, имеющими противоположные взгляды с ответчиком». Поэтому, по мнению чиновников горсовета, «не исключена возможность провокации конфликта с представителями организаций иного направления, участия в открытом физическом противостоянии».

В своем заключении коллегия судей отметила, что заявленные акции «проводятся в парке, находящемся в центре города, в котором жители и гости города Харькова отдыхают, поэтому необходимо учитывать их права и свободы, в случае конфликтной ситуации и нарушения общественного порядка будут нарушены законные права и свободы данных людей».

«Следовательно, - говорится в сообщении, - коллегия судей считает, что есть реальная возможность возникновения конфликтных ситуаций, нарушения общественного порядка, прав и свобод других людей».

Как сообщал УНИАН, в 2006 году 14 октября возле памятного знака воинам УПА представители Коммунистической партии Украины, Партии регионов, других партий и ветеранских организаций пытались помешать проведению мероприятий в честь УПА – шествия, митинга и панихиды, что привело к массовому противостоянию в Молодежном парке, которое пришлось сдерживать отрядам милиции.