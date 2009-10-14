Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,24 грн./долл., продают – по 8,30 грн./долл. Курс незначительно понизился по сравнению с 12 октября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,17-8,27 грн./долл., по продаже – в пределах 8,278-8,36 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках почти не изменился по сравнению с 12 октября, и сегодня составляет 12,22/12,38 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,97-12,32 грн./евро, по продаже – в пределах 12,30-12,50 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 13 октября, не изменился и составляет 0,2713/0,2834 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,28 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,28-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,23 грн./долл., продажи – 8,30 грн./долл. Курс незначительно понизился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,15-8,26 грн./долл., по продаже – в пределах 8,28-8,35 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева незначительно повысился с 13 октября, и сегодня составляет 12,24/12,38 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,00-12,30 грн./евро, по продаже – в пределах 12,34-12,50 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 13 октября, почти не изменился и составляет в среднем 0,2669/0,2846 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2076-0,28 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,282-0,29 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,20/8,35 грн., евро – 12,15/12,45 грн., рубль – 0,22/0,285 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,20/8,35 грн., евро – 12,00/12,60 грн., рубль – 0,25/0,28 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,19/8,29 грн., евро – 12,10/12,35 грн., рубль – 0,27/0,28 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 14 октября, составляет: гривни к доллару США – 8,0062, к евро – 11,900416, к российскому рублю – 0,27136.