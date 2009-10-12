Пограничники задержали металлолом из Чернобыльской зоны

Пограничники отдела «Млачовка» Житомирского отряда, которые несут службу по внешней границе зоны радиационного загрязнения, задержали нарушителей, вывозивших из Чернобыльской зоны металлолом.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы Северного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Виктор ВЫРВА.

"Все четверо задержанных - жители села Млачовка Полесского района Киевской области, которые на двух мотоциклах с прицепом пытались вывезти из зоны медь, латунь, алюминий общим весом около 500 кг для дальнейшей реализации", - отметил руководитель пресс-службы.

Нарушителей, транспортные средства, прицеп и металлолом передали сотрудникам МВД, сказал В.ВЫРВА. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 267 Уголовного кодекса «Нарушение правил обращения с радиоактивными и другими материалами». За это задержанным грозит штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, или исправительные работы до 2 лет, или лишение свободы сроком до 3 лет.