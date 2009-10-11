Погода на завтра

Завтра, 12 октября, на территории Украины сохранится переменная облачность, без существенных осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, временами дожди ожидаются в западных, северных, а днем и в центральных областях. Ветер юго-западный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью будет 7-12° тепла, на юге до 15°; днем 11-16°, на юге и востоке 17-22°, в Крыму до 25°.

В Киеве и Киевской области завтра облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 10-12° тепла, днем 13-15°; по области ночью 7-12° тепла, днем 11-16°.