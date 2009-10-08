Система ООН в Украине состоит из 13 агентств и программ ООН

Новый Постоянный координатор системы ООН - Постоянный представитель ПРООН в Украине Оливье АДАМ - представил свои верительные грамоты правительству Украины на церемонии в Министерстве иностранных дел.

Как сообщили УНИАН в Представительстве ООН в Украине, назначенный Генеральным секретарем ООН ПАН Ги Муном О.АДАМ будет выполнять функции представителя Генерального секретаря ООН в Украине. Он будет возглавлять систему ООН в Украине, которая состоит из 13 агентств и программ ООН.

В своем письме на имя Президента Виктора ЮЩЕНКО Генсек ООН заверил, что назначение О.АДАМА будет способствовать дальнейшему усилению помощи, которую организации системы ООН предоставляют правительству и гражданскому обществу в Украине.

*** О.АДАМ до своего назначения в Украину руководил проектом сотрудничества между ПРООН и Глобальным фондом по ВИЧ/СПИДу, туберкулезу и малярии и осуществлял надзор за реализацией проектов, финансируемых Глобальным фондом, в разных странах мира.

До этого О.АДАМ работал старшим менеджером Департамента ООН по политическим вопросам, заместителем директора Палестинской программы ПРООН, заместителем руководителя отдела в Региональном бюро ПРООН стран Европы и СНГ, контролировал учреждение и разработку программ 10-ти представительств ПРООН в странах Восточной Европы и Балтии.

Представительство Организации Объединенных Наций в Украине было открыто в 1992 году. Сегодня Систему ООН в Украине представляют 13 агентств, организаций и ассоциированных учреждений.