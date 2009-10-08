Терехин о Януковиче, Тимошенко, налогах и среднем классе

Проект Налогового кодекса, предложенный лидером партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, защищает права богатых граждан и создает дополнительную нагрузку на средний класс.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении народного депутата Украины (фракция БЮТ), председателя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Сергея ТЕРЕХИНА.

«Считаю, что принятие Налогового кодекса не является самоцелью, поскольку для плательщиков главное не форма налогового закона, а его содержание. Налоговый кодекс, поданный ЯНУКОВИЧЕМ в парламент в 2007 году, защищал права богатых и перекладывал дополнительную нагрузку на простых граждан», – заявляет С.ТЕРЕХИН.

В частности, этот проект Налогового кодекса предусматривает уменьшение налогообложения рантье (тех, кто, не работая, пассивно получает доход) в три раза по сравнению с простыми наемными работниками. «То есть владелец предприятия, который получает дивиденд, платил бы в три раза меньше налогов, чем человек, который на него работает», - объясняет председатель комитета ВР.

Кроме того, законопроект Партии регионов также предусматривает уменьшение налогообложения игровых автоматов почти в три раза – с 4200 до 1512 грн. «По инициативе правительства ТИМОШЕНКО игорная деятельность в Украине была запрещена», – напоминает С.ТЕРЕХИН.

«Кодекс ЯНУКОВИЧА предусматривал увеличение налогообложения рыночных торговцев на 100% (в 2 раза) и дополнительное обложение их социальными сборами по общей системе (следовательно, до 68% – в зависимости от отрасли). По представлению правительства ТИМОШЕНКО рыночный сбор будет упразднен со следующего года», – заявляет председатель комитета ВР.

Кроме того, по его словам, главной идеей законодательной инициативы Партии регионов является неуплата налогов при импорте. «Понятно, что никаких компенсаций для национальных производителей аналогичной продукции этим проектом не предусмотрено. А также понятно, что крупный капитал, который вывел деньги за границу, заинтересован в безналоговом ввозе купленных товаров на рынок Украины», - объясняет депутат.

«Другие налоговые инициативы ЯНУКОВИЧА даже не стоят и бумаги. Мне кажется, что ЯНУКОВИЧ не любит простых людей, считает их быдлом и материалом для создания своего личного благополучия», – говорится в заявлении С.ТЕРЕХИНА.

Депутат отмечает, что, по оценкам ООН, более 80% национального дохода Украины находятся в собственности 4% граждан. «ТИМОШЕНКО хочет, чтобы было наоборот», – отметил С.ТЕРЕХИН.

Как сообщал УНИАН, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня на встрече с предпринимателями в Киеве предложил совместно с предпринимателями разработать законопроекты, которые будут направлены на реализацию принципов партнерства предпринимателей и власти.

Среди приоритетов Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ также назвал необходимость принятия Налогового кодекса, который «обеспечит справедливую систему налогообложения и ее адаптацию к нормам ЕС».

Он также выступил за введение на период кризиса моратория на внесение изменений в системе упрощенного налогообложения.

«Соответствующие изменения уже внесены депутатами фракции Партии регионов в парламент. Я обеспечу уменьшение налогового давления на бизнес», – сказал В.ЯНУКОВИЧ и уточнил, что, в частности, речь идет об уменьшении ставок налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на прибыль.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил необходимость упрощения порядка и сокращения срока возмещения НДС и увеличения размера амортизационных отчислений. «Мы упростим процедуру регистрации и ликвидации предприятий, упростим и удешевим порядок получения разрешения на строительство, ускорим процедуру регистрации собственности. Регистрация прав собственности при покупке земли и зданий не должна длиться более пяти дней», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.