Киевсовет опомнился: гостиницы в Бабьем Яру не будет

Депутаты Киевского городского совета отменили решение о строительстве гостиницы в Бабьем Яру.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседание сессии Киевсовета был вынесен вопрос о повторном рассмотрении решения горсовета от 17 сентября “Об утверждении Схемы размещения гостиниц в г. Киеве на период до 2020 года” в связи с замечаниями Киевского городского председателя к пункту 50 раздела “Шевченковский район” в дополнении. Этот пункт предусматривает строительство трехзвездочной гостиницы “Бабий Яр” по ул. Мельникова, 52-54.

Сегодня депутатам было предложено повторно голосовать за принятие или неприятие этого пункта.

Пункт 50 поддержали 12 из 113 присутствующих в зале депутатов Киевсовета.

Секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ заметил, что в результате служебного расследования, после того, как стало известно определенное место под гостиницу в Бабьем Яру, был объявлен десяток выговоров и предупреждений служащим, должностным лицам, которые проявили “такую халатность или невнимательность, что допустили такую ошибку”.

Как сообщал УНИАН, принятое 17 сентября 2009 года решение Киевсоветв относительно гостиницы в Бабьем Яру вызвало волну возмущения со стороны общественности, в результате чего Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ ветировал это решение.