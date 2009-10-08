Лауреатом Нобелевской премии в области литературы стала Герта Мюллер
15:43, 08 октября 2009Общество
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За «убедительную картину лишений»
Лауреатом Нобелевской премии в области литературы за 2009 год стала немецкая писательница Герта МЮЛЛЕР.
Об этом пишет Gazeta.ru со ссылкой на Reuters.
Г.МЮЛЛЕР, родившаяся в Румынии в немецкой семье, а ныне живущая в Берлине, известна как автор стихов, прозы и эссе.
В обосновании Нобелевского комитета говорится, что премия присуждена Г.МЮЛЛЕР за «убедительную картину лишений».
В прошлом году лауреатом Нобеля по литературе стал француз Жан-Мари Гюстав ле КЛЕЗИО.
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