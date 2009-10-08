В Киеве в джипе «Порш Кайен» нашли расстрелянного мужчину

В Голосеевском районе Киеве вчера в 19.30 в джипе «Порш Кайен» был найден мертвым с многочисленными огнестрельными ранениями житель Запорожья 1966 года рождения.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве, автомобиль был припаркован у дома №10 по улице Тарасовской.

По предварительным данным, в погибшего было выпущено как минимум 4 пули калибра 7,62 мм, которые попали в тело и голову.

Известно, что этот автомобиль с киевскими номерами погибший взял в аренду у своего друга, который живет в столице.

В милиции не исключают, что мужчина занимался бизнесом, что и могло стать причиной его трагической гибели.

По факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Расследованием дела занимается Главное следственное управление киевского главка милиции.